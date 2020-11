Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Unfallflucht

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 21-jähriger Radfahrer war am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr ohne Licht auf der Lerchenstraße unterwegs. Beim Überqueren des Pamiersring übersah er eine 69-jährige Ford-Fahrerin die den Pamiersring in Richtung Schönebürgstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wobei der 21-jährige Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 600 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstagabend zwischen 20:00 Uhr und 20:15 Uhr in der Schönebürgstraße einen geparkten VW auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Satteldorf: Auffahrunfall

Am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr war ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B290 in Richtung Wallhausen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Crailsheim erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 64-jähriger abbremste und fuhr auf diesen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Ilshofen: 2 Personen bei Unfall schwerverletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 13:30 Uhr kam es auf der L2218 bei Ilshofen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 15 000 Euro Sachschaden. Ein 62-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die K2605 in Richtung Kleinalmerspann. Beim Queren der L2218 übersah er eine aus Richtung Crailsheim kommende 18-jährige Peugeot-Fahrerin. Bei der Kollision wurden sowohl der 62-Jährige als auch die 18-Jährige schwer verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell