POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Unfälle, beendeter Kindergeburtstag

Lauchheim: Lkw beschädigt Straßenlaterne

Der Lenker eines Lkw beschädigte am Freitag, gegen 13 Uhr beim Abladen mit dem Ladekran eine Straßenlaterne in der Straße Am Kalvarienberg und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

Bopfingen-Flochberg: Von Fahrbahn abgekommen

Ein Fahrzeuglenker, der am Montag zwischen Mitternacht und 8 Uhr die Bergstraße in Richtung B 29 befuhr, kam kurz vor dem Einmündungsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Betonmauer einer Grundstückseinfriedung sowie einen Jägerzaun am angrenzenden Grundstück. Anschließend driftete das Fahrzeug über die Fahrbahn, wo es gegen einen Blumentrog auf einer Verkehrsinsel prallte. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber nachträglich ermittelt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 3500 Euro belaufen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bopfingen unter Tel. 07362/96020 In Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr wurde am Philipp-Jenningen-Platz der Hauseingang bzw. die Hauswand eines Verwaltungsgebäudes mit grüner Farbe besprüht und ein Schaden von ca. 1000 Euro verursacht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Pkw rollt gegen Pkw

Auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Berliner Straße rollte am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr ein nicht genügend gegen das Wegrollen gesicherter Pkw Mitsubishi gegen einen geparkten Opel Astra und beschädigte diesen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Heubach: Sachbeschädigung von Baustellenleuchten

Unbekannte beschädigten zwischen Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag, 7.30 Uhr in der Sudetenstraße drei Baustellenleuchten im Einmündungsbereich der Nordumgehung Am Flugplatz, indem sie diese abrissen und ca. 100 Meter weiter auf den Parkplatz der Flugschule Heubach warfen.

Schwäbisch Gmünd: Kindergeburtstag mit zu vielen Personen

Am Sonntagnachmittag feierten 28 Personen in Vereinsräumlichkeiten in der Hospitalgasse einen Kindergeburtstag. Das nach der Corona-Verordnung unzulässige Treffen wurde der Polizei gegen 16.15 Uhr mitgeteilt. Die Feier wurde seitens der Polizei beendet. Die erwachsenen Beteiligten erwarten wegen der Ordnungswidrigkeit eine entsprechende Anzeige. Die Polizei appelliert an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger. Verstöße sind keine Bagatelldelikte! Die Vorgaben sind zwingend erforderlich, um letztlich Menschenleben zu schützen. Jede und jeder muss und sollte seinen Beitrag im Kampf gegen das Virus leisten.

