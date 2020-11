POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht, Autos beschädigt, Zimmerbrand, Verkehrsunfälle u.a.

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Zeugen nach Auseinandersetzung in der Marktgasse gesucht

Am Montagmorgen gegen 7:50 Uhr kam es vor der Tiefgarage Marktgasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem Mitfahrer in einem hellen Kombi. Zur Aufklärung des Sachverhalts werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Waiblingen: Autos mit Farbe beschmiert

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen beschmierten bisher unbekannte Täter drei in der Düsseldorfer Straße geparkte Autos mit roter Farbe und beschädigten diese hierdurch. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagnachmittag wurde ein in der Stauferstraße abgestellter VW von einem bisher unbekannten Täter im Heckbereich zerkratzt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zimmerbrand

Rund 30.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Zimmerbrand am Montag in der Friedrich-Schofer-Straße. Als ein Anwohner gegen 16 Uhr nach Hause kam, stellte dieser fest, dass es zuvor im Zimmer gebrannt hatte. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es in dem Zimmer im Obergeschoss des Hauses aufgrund eines technischen Defektes zum Brand. Dieser hatte sich glücklicherweise nicht auf das gesamte Haus ausgebreitet. Die Feuerwehr kam mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort, musste aber letztlich nicht mehr tätig werden. Personen kamen beim Brand zum Glück nicht zu Schaden.

Leutenbach-Weiler zum Stein: Auffahrunfall

Ein 52-jähriger Fiat-Fahrer bemerkte am Montagabend gegen 20:50 Uhr beim Befahren der Heidenhofer Straße zu spät, dass die vor ihm fahrende 57 Jahre alte Opel-Fahrerin verkehrsbedingt bremste und fuhr dieser auf. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

Winnenden-Birkmannsweiler: Autofahrer mit Laserpointer geblendet - Zeugen gesucht

Mehrere Autofahrer wurden am Montagabend gegen 22:15 Uhr beim Befahren der Hauptstraße von einem bisher unbekannten Täter durch einen Laserpointer geblendet und dadurch gefährdet. Geschädigte, die sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben oder Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Fellbach: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein 85-jähriger Fahrradfahrer kam am Montag gegen 12:40 Uhr beim Befahren der Bruckstraße alleinbeteiligt zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Senior wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert.

Murrhardt: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montag einen VW Golf, der auf dem Parkplatz Brunnengasse abgestellt war und entfernte sich danach vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Fahrzeug beträgt etwa 800 Euro. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegengenommen.

Auenwald: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 18 Uhr wurde ein im Holzbachweg geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 mit dem Polizeirevier Backnang in Verbindung zu setzen.

