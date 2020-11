Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Verkehrsunfall, Unfallflucht und Automatensprengung

AalenAalen (ots)

Rot am See: Verkehrsunfall

Ein 51-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr die L1040 von Buch kommend. An einer Kreuzung wollte er nach rechts in die K2677 einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 37-jährigen Ford-Fahrerin, die hinter dem 51-jährigen unterwegs war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11 000 Euro.

Crailsheim: Einbruch in Kiosk

Von Sonntagnachmittag 16:00 Uhr bis Montagmorgen 10:00 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Kiosk in der Horaffenstraße. Anschließend entwendete er einen TV-Receiver sowie mehrere eingefrorene Bratwürste. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Gaildorf: Unfallflucht nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montagabend gegen 20:45 Uhr die B298 von Unterrot in Richtung Reippersberg. In einer Kurve kam ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer auf seiner Fahrbahn entgegen, sodass der 24-Jährige nach rechts ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er beschädigte dabei eine Leitplanke am Fahrbahnrand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat gesprengt

Am frühen Freitagmorgen wurde gegen 03:15 Uhr ein Zigarettenautomat in der Schenkenseestraße gesprengt. Anschließend entwendeten die Täter Bargeld und Zigarettenschachteln in bislang unbekannter Höhe. Durch die Sprengung entstand an dem Automaten ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern

