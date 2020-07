Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200708-1: Brand in einem Palettenlager - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kriminalkommissariat 11 in Hürth durchgeführt und dauern derzeit noch an.

Zu einem folgenschweren Brand kam es am Dienstagnachmittag (07. Juli) um 16:50 Uhr auf einem Betriebsgelände an der Josef-Bitschnau-Straße in Sindorf. Dort stellte ein Zeuge (53) an einem Bürocontainer eine Rauchentwicklung unbekannter Herkunft fest. Eigene Löschversuche schlugen fehl. Der Brand griff zwischenzeitlich über auf ein Lagerhallendach und auf neben dem Container gestapelte Holzpaletten. Die hinzugerufenen Feuerwehr löschte den Brand, der in der Ausdehnung etwa 150 Quadratmeter betrug. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (bm)

