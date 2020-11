POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrkartenautomat gesprengt, Einbruch

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrkartenautomat gesprengt, Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall-Wackershofen: Fahrkartenautomat gesprengt

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:45 Uhr sprengten mehrere Diebe einen Fahrkartenautomaten in der Dorfstraße. Der Automat wurde dabei stark beschädigt. Die Täter entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Crailsheim: Einbruch in Getränkemarkt

Diebe drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 19:30 Uhr und 08:00 Uhr in einen Getränkemarkt in der Haller Straße ein. Es gelang den Langfingern jedoch nicht, die Türe zum Verkaufsraum des Getränkemarktes zu öffnen. Nach bisherigen Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

