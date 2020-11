Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Einbruch in Tankstelle, Brand an Ofenanlage, mehrere Betrungsanrufe, Gasaustritt u.a.

Waiblingen-Beinstein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Rathausstraße geparkten VW und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Bittenfeld: Einbruch in Tankstelle

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in eine Tankstelle in der Schillerstraße ein und entwendeten Zigaretten und andere Verkaufsgüter. Wie hoch der entstandene Sachschaden und der Wert des Diebesgutes ist, ist bislang noch unklar. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegengenommen.

Winterbach: Brand an Ofenanlage

Aus einem Aluminiumofen einer Firma in der Lederstraße trat am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr flüssiges Aluminium aus und entzündete ein neben dem Ofen befindliches Ölbehältnis. Die Freiwillige Feuerwehr Winterbach kam mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. An der Ofenanlage entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Mehrere Betrugsanrufe im Rems-Murr-Kreis

Am Dienstag wurden der Polizei im Rems-Murr-Kreis zwischen 09:15 Uhr und 20:30 Uhr 31 Anrufe gemeldet, bei denen sich Betrüger als Polizeibeamte oder als Verwandte ausgaben. Insbesondere im Raum Waiblingen, Schorndorf und Winnenden versuchten die Betrüger ihr Glück. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch, sodass es in keinem Fall zu einem Vermögensschaden kam. Das Polizeipräsidium Aalen weist aus gegebenem Anlass nochmals auf die Verhaltenshinweise bei Betrugsanrufen hin:

- Seien Sie am Telefon misstrauisch. Rufen Sie beim geringsten Zweifel selbst bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Legen Sie auf und suchen sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus. - Geben Sie am Telefon niemals Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Erfragen Sie beim angeblichen Verwandten Dinge die nur die echte Person wissen kann. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und rufen Sie unverzüglich die 110.

Auenwald: Gausaustritt in Einfamilienhaus

Am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz in einem Einfamilienhaus in der Straße Im Stählfeld. Ein 13-jähriges Mädchen verlor infolge eines Gasaustritts das Bewusstsein. Das Mädchen wurde zur Untersuchung in eine nahe gelegene Klinik verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen trat das Gas infolge eines technischen Defekts aus einer Heizung aus. Die Heizung wurde durch die Stadtwerke bis auf weiteres abgeschaltet. Die Feuerwehr Auenwald war mit vier Fahrzeugen und 35 Personen im Einsatz. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit drei Fahrzeugen und fünf Personen im Einsatz.

Auenwald: Hundebiss

Am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr ging ein 54-jähriger Mann mit seiner Frau und seinen beiden Hunden in der Industriestraße spazieren. Dabei wurden sie von zwei freilaufenden Rottweilern überrascht, die die beiden Hunde des 54-Jährigen angriffen. Der 54-jährige Mann versuchte den Angriff der Hunde zu unterbinden und wurde dabei selbst gebissen. Die beiden angeleinten Hunde des 54-Jährigen wurden ebenfalls verletzt und zur Behandlung in eine Tierklinik gebracht. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich die zwei Rottweiler aus ihrem Garten befreiten, indem sie einen Zaun beschädigten.

Backnang: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Dienstagmorgen zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr einen geparkten VW Touran in der Südstraße. Der Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, indem er die Heckklappe des Fahrzeugs zerkratzte. Das Polizeirevier Backnang bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

