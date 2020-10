Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

GaggenauGaggenau (ots)

Zeugen meldeten den Beamten des Polizeireviers Gaggenau am Montagmorgen einen rücksichtslosen Mercedes-Fahrer. Dieser befuhr gegen 9:20 Uhr die Hauptstraße von Ottenau kommend in Richtung Innenstadt. Hierbei soll er trotz durchgezogener Linie und Gegenverkehr ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholt haben. Das riskante Fahrmanöver zwang einen entgegenkommender Lastwagenfahrer zum Abbremsen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Personen, die durch das Verhalten des Mercedes-Lenkers gefährdet wurden, oder den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der 07225 9887-0 mit dem Polizeirevier Gaggenau in Verbindung zu setzen.

/lw

