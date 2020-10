Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl von PKW

Offenburg (ots)

Nach dem mutmaßlichen Diebstahl eines PKW am Donnerstag haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 30-Jähriger sein Fahrzeug in der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße auf Höhe des Anwesens 4 geparkt haben. Gegen 18:30 Uhr bemerkte er, dass sich sein Autoschlüssel nicht mehr in seiner Jackentasche befand. Anschließend sei er zu seinem PKW gegangen und musste dabei feststellen, dass auch dieser nicht mehr an entsprechender Örtlichkeit geparkt war. Bei dem offenbar entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Renault Twingo mit dem Kennzeichen OG-XD 2003. Zeugen, die verdächtige Personen oder das Fahrzeug feststellen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg zu melden. /eb

