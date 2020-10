Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, B33- Unfall durch Fahrstreifenwechsel

Hohberg (ots)

Ein fehlerhafter Fahrstreifenwechsel dürfte nach bisherigen Ermittlungen ursächlich für eine Kollision am Donnerstagnachmittag gewesen sein. Ein 40-jähriger LKW-Fahrer befuhr gegen 15:20 Uhr die B33 von Gegenbach kommend in Richtung Offenburg. Hierbei wechselte er auf Höhe der B3 vom rechten auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit einem 64-jährigen Opel-Lenker, der bereits den linken Fahrstreifen befuhr. Der entstandene Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf rund 5.000 Euro, der LKW wies keinen sichtbaren Schaden auf. Verletzt wurde niemand. /eb

