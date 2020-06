POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. 18-Jähriger niedergeschlagen, Bad Soden, Robert-Stolz-Straße, 09.06.2020, gg. 18.45 Uhr

(ho)Ein 18-Jähriger aus Bad Soden ist gestern am frühen Abend auf dem Gelände eines Abenteuerspielplatzes in Bad Soden von einem Unbekannten angegriffen und niedergeschlagen worden. Den Angaben des Geschädigten zufolge hielt er sich gegen 18.45 Uhr auf dem Spielplatz auf, als er von hinten angegriffen und zu Boden gerissen wurde. Anschließend erhielt er mehrere Schläge ins Gesicht, wobei er Verletzungen erlitt aufgrund derer er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dem 18-Jährigen gelang es schließlich sich dem Angreifer zu entziehen und zu flüchten. Der Schläger wurde als 1,80 bis 1,90 Meter groß mit einem orientalischen Aussehen beschrieben. Er war mit einer Daunenjacke der Marke "Moncler" sowie einer Jeans bekleidet und soll mit einem weißen Mercedes CV-Coupe gefahren sein. Hinweise zur Identität dieses Mannes nimmt die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Brennende Zeitungen ins Fenster geworfen, Hochheim, Am Weiher, Nacht zum 10.06.2020

(ho)Einen relativ glimpflichen Ausgang nahm in der vergangenen Nacht ein Vorfall am Gebäude eines Sportvereins in der Straße "Am Weiher" in Hochheim. Unbekannte steckten vor dem Gebäude mehrere Zeitungen in Brand und warfen sie durch ein gekipptes Fenster in das Haus. Glücklicherweise blieben die brennenden Zeitungen stecken und fielen nicht ganz in den Innenraum, sodass lediglich Schmor- und Rußschäden verursacht wurden. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Flörsheimer Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

3. Airbag und Lenkrad gestohlen, Hochheim, Jahnstraße, Nacht zum 10.06.2020

(ho)In der vergangenen Nacht hatten es Einbrecher in der Jahnstraße auf das Lenkrad und den Airbag eines geparkten Pkw abgesehen. Der Wagen war ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt, wo die Täter das Schloss des Wagens aufbrachen. Im Innenraum bauten sie das Lenkrad aus und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Der Schaden beträgt in diesem Fall mindestens 1.300 Euro. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen

4. Zwei Unfallfluchten mit schweren Sachschäden, Kriftel, 09.06.2020, ab 21.25 Uhr

(ho)Ein 34-jähriger Autofahrer ist verdächtig, gestern Abend in Kriftel zwei schwerwiegende Unfälle verursacht und sich anschließend unerlaubt von den Unfallorten entfernt zu haben. Gegen 21.25 Uhr kam es zum ersten Unfall am Platz von Airaines in Kriftel. Hier krachte ein Mitsubishi mit einem geparkten BMW zusammen, wobei an diesem ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro entstand. Der Unfallfahrer gab nach dem Zusammenstoß Gas und flüchtet. Allerdings kam er nicht allzu weit, denn bereits kurze Zeit später kam es in der Bahnhofstraße zu einem weiteren Unfall. Auch hier ereignete sich eine Kollision mit einem geparkten Ford. Da nach diesem Aufprall der Mitsubishi nicht mehr fahrbereit war, stieg dessen Fahrer aus und flüchtete zu Fuß weiter. Dabei wurde er jedoch von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, die den Mann den verständigten Polizeibeamten beschreiben konnte. Bei der anschließenden Fahndung konnte der Tatverdächtige angetroffen und festgenommen werden. Es wurde festgestellt, dass der 34-Jährigen mit rund 1,8 Promille unterwegs und darüber hinaus das Unfallfahrzeug nicht versichert war. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 6.500 Euro. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheines wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern indes noch an. Daher bittet der Regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 um Hinweise weiterer Zeugen, die vor allem im Hinblick auf den Fahrer bei der Polizei weitere Angaben machen können.

