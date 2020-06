PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots)

1. Brand in Geschäft, Liederbach, Alt Oberliederbach, 08.06.2020, gg. 00.25 Uhr

(ho)Beim Brand in einem Geschäft in Liederbach ist in der vergangenen Nacht einer ersten Schätzung zufolge ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Gegen 00.25 Uhr meldeten mehrere Anwohner den Brand in dem Geschäft bei der Feuerwehr. Offenbar war es vor der Entdeckung des Feuers zu einer Verpuffung gekommen. Während der Löscharbeiten und bei den ersten Ermittlungen wurde klar, dass das Feuer im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen war. Da nicht ausgeschlossen ist, dass der Brand vorsätzlich verursacht wurde, hat die Hofheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bereits heute Morgen eine erste Brandstellenuntersuchung durchgeführt. Konkrete Hinweise zur Brandursache liegen derzeit jedoch noch nicht vor. Dazu sind weitere Ermittlungen und Spurenauswertungen nötig. Zeugen werden gebeten, sich mit der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Mülltonnen abgebrannt, Hattersheim, Im Nassauer Hof, 06.06.2020, gg. 01.45 Uhr

(ho)Ein weiterer Brand beschäftige am vergangenen Wochenende Feuerwehr und Polizei in Hattersheim. Am frühen Samstagmorgen gegen 01.45 Uhr wurden drei brennende Mülltonnen vor einem Gebäude "Im Nassauer Hof" gemeldet. Die freiwillige Feuerwehr Hattersheim rückte aus und löschte das Feuer. Die Mülltonnen brannten jedoch komplett nieder, sodass ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Ein Zeuge wurde vor dem Brand auf drei verdächtige Personen aufmerksam, die nach dem Ausbruch des Feuers von dem betroffenen Grundstück flüchteten. Die Personen wurden als 25 bis 30 Jahre alt, als zwei Männer und eine Frau, mit südländischem Aussehen beschrieben. Einer der Männer sei etwa 1,80 Meter groß, habe wenig Haare auf dem Kopf, einen Dreitagebart und sei mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen. Aufgrund der Gesamtumstände ist in diesem Fall ein vorsätzliches Inbrandsetzen der Mülltonnen nicht ausgeschlossen. Daher bittet die Hofheimer Kriminalpolizei um Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

3. Einbruch in Schulgebäude, Kelkheim, Fischbach, Rathausplatz, 05.06.2020 bis 07.06.2020

(ho)Beim Einbruch in die Gesamtschule Fischbach haben im Zeitraum von Freitagmittag bis Sonntagmorgen Unbekannte einen Schaden in Höhe von über 1.000 Euro verursacht. Die Täter drangen auf bisher noch nicht geklärte Art und Weise in das Schulgebäude ein und suchten dort nach Wertgegenständen. Mit einem Mikrowellengerät flüchteten sie schließlich vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Baumaschinen aus Container gestohlen, Eppstein, Bremthal, Wiesbadener Straße, Nacht zum 06.06.2020

(ho)Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte aus einem Container gestohlen, der auf einer Baustelle im Bereich der Wiesbadener Straße (Parkplatz an der L 3017, Höhe Skaterpark) abgestellt war. Die Täter hoben zunächst den Bauzaun aus der Verankerung und verschafften sich so Zugang zu der Baustelle. Dort brachen sie den Baucontainer auf und stahlen die Maschinen, mit denen sie unerkannt flüchteten. Die Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Diebstahl und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

