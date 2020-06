PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus für Samstag, den 06.06.2020:

Hofheim (ots)

1. Gefährliche Körperverletzung mittels Reizstoff, Lorsbacher Straße, 65817 Eppstein, 05.06.2020, 19:41 Uhr:

Im Nachgang an eine verbale Streitigkeit besprühte ein unbekannter Täter eine weibliche Geschädigte vor einem Supermarkt in der Lorsbacher Straße in Eppstein mit Reizstoff. Eine weitere Geschädigte lief durch den, in der Luft stehenden, Reizstoff. Beide Geschädigte wurden leicht verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete mit einem Kleinkraftrad in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -ca 60 Jahre alt -korpulente Statur -ca. 185 cm groß -graues, volles, Haar -blaue Jacke mit weiß/rotem Wappen im linken Brustbereich -dunkle Hose

Die Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten sich unter 06195-67490 zu melden.

2. Einbruch in Metzgerei, Frankfurter Straße, 65439 Flörsheim am Main - Weilbach, 05.06.2020, 21:00 Uhr - 06.06.2020, 05:45 Uhr:

Unbekannte Täter hebelten die Hauptzugangstür zu einer Metzgerei in der Frankfurter Straße in Flörsheim am Main - Weilbach auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Die Täter durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung ohne Beute machen zu können.

Die Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet um 06192-20790 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

