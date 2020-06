PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 05.06.2020

Hofheim (ots)

1. Einbrecher nehmen Waschmaschine und Trockner mit, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Rathausplatz, Mittwoch, 03.06.2020, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 04.06.2020, 06:15 Uhr

(jn)Bei einem Einbruch in einer Kelkheimer Schule haben die bislang unbekannten Täter eine Waschmaschine und einen Trockner entwendet. Derzeitigen Ermittlungen zufolge betraten die Einbrecher das Schulgelände am Rathausplatz im Ortsteil Fischbach und verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Schulgebäude. In diesem hebelten die Täter mehrere verschlossene Türen auf, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Letztendlich trugen die Unbekannten eine Waschmaschine sowie einen Trockner aus der Schule und verschwanden mit ihrer Beute im Wert von ca. 1.600 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Hofheim am Taunus, Cimbernstraße, Nacht zum Freitag, 05.06.2020

(jn)In der zurückliegenden Nacht hatten es Einbrecher auf ein in Hofheim gelegenes Einfamilienhaus abgesehen. Ermittlungen am Tatort in der Cimbernstraße folgend öffneten der oder die Täter ein Fenster an der Gebäuderückseite, ohne dabei einen Schaden zu verursachen. Anschließend wurden die Wohnräume durchsucht und ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld gestohlen. Die Bewohner stellten dann um 04:45 Uhr fest, dass sie Opfer von Einbrechern geworden waren und informierten daraufhin die Polizei. Zuvor hatten bereits Bewohner der Haneckstraße gegen 02:00 Uhr verdächtige Geräusche gehört, die möglicherweise im Zusammenhang mit potentiellen Einbrechern standen.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und nimmt weitere sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Autoknacker machen Beute - drei Fahrzeuge geöffnet, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Wickerer Weg, Fuchsweg, Schwarzwaldstraße, Nacht zum Freitag, 05.06.2020

(jn)Im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen waren in der Nacht zum Freitag Autoknacker unterwegs, welche mindestens drei Pkw aufgebrochen und technische Geräte gestohlen haben. Dabei schlugen die Unbekannten in der Schwarzwaldstraße, im Wickerer Weg und im Fuchsweg zu. Aus zwei BMW entwendeten die Täter das Lenkrad sowie den Airbag und das festverbaute Navigationsgerät. Im Fuchsweg hatten es die Gauner auf das Lenkrad eines neuen Audi abgesehen. Der Gesamtschaden der drei Taten wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen sowie weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Trickdiebe stehlen Bargeld aus Wohnung, Eschborn, Liebigweg, Donnerstag, 04.06.2020, 11:30 Uhr

(jn)In Eschborn sind am Donnerstag zwei Trickdiebe aufgetreten, die sich gegenüber einem 74-Jährigen als Wasserableser ausgegeben und Bargeld aus dessen Wohnung entwendet haben. Gegen 11:30 Uhr hatte das kriminelle Duo an der Tür des Seniors im Liebigweg geklingelt und sich unter dem Vorwand, den Wasserverbrauch ablesen zu müssen, Zutritt zu der Wohnung verschafft. Während ein Täter den Geschädigten im Badezimmer beschäftigte, durchsuchte der Zweite die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach einer gewissen Zeit wurde der 74-Jährige skeptisch und hinterfragte die Anwesenheit der zwei Männer, indem er sie aufforderte, einen Ausweis vorzuzeigen. Daraufhin verließen die Täter die Wohnung - angeblich um entsprechende Dokumente aus ihrem Fahrzeug zu holen - und verschwanden spurlos. Wenig später fiel dem 74-Jährigen auf, dass mehrere Hundert Euro Bargeld verschwunden waren. Bei den Trickdieben soll es sich um zwei etwa 1,75 Meter große und 30 Jahre alte Männer gehandelt haben, die akzentfreies Deutsch sprachen. Beide trugen demnach eine blaue-weiße Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen übernehmen und nimmt Hinweise zu dem Fall unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen. Zudem warnt die Polizei insbesondere ältere Menschen dringend vor dieser Masche und gibt folgende Hinweise, um nicht selbst Opfer eines Trickbetrügers zu werden:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung, egal unter welchem Vorwand.

- Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherungsketten an und ziehen Sie in Betracht, dass vor der Tür Kriminelle stehen könnten.

- Ziehen Sie einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Fordern Sie von Amtspersonen oder Handwerkern immer einen Ausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an und lassen Sie sich den Auftrag bestätigen. Suchen Sie die Telefonnummer dazu selbst heraus und lassen sich die Nummer nicht vom Unbekannten vorsagen.

- Lassen Sie Handwerker und Ableser nur dann herein, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder von der Hausverwaltung oder der Firma angekündigt worden sind.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher, notfalls auch energisch. Sprechen Sie diese laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Als Angehörige von älteren Menschen bitten wir Sie, Ihre Angehörigen über diese Betrugsform zu informieren und darüber zu sprechen.

- Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren.

5. Schmierereien auf Schulgelände, Eppstein, Vockenhausen, Bergstraße, Montag, 01.06.2020, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 03.06.2020, 14:30 Uhr

(jn)In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter Schmierereien auf dem Schulgelände der Freiherr-vom-Stein-Schule in Eppstein hinterlassen, deren Entfernung sich auf mehrere Hundert Euro belaufen dürfte. Zwischen Montag- und Mittwochnachmittag hielten sich Sprayer im Bereich des Multifunktionsplatzes in der Bergstraße auf und besprühten das Bandensystem mit Farbe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

6. Aktueller Blitzerreport für die 24. Kalenderwoche

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In diesem Zusammenhang möchten wir auf die aktuelle Änderung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften aufmerksam machen, die am 28.04.2020 in Kraft getreten ist. Dabei wurden auch einige Tatbestände der Bußgeldkatalog-Verordnung geändert, was unter anderem auch Auswirkungen auf die Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen hat. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Mittwoch: L3265, Gemarkung Flörsheim, Höhe Sportplatz Weilbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

