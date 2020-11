Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz, Sachbeschädigungen

AalenAalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Alkoholisiert Unfall verursacht

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 56-Jähriger am Dienstagabend verursachte. Mit seinem Pkw VW Golf befuhr er gegen 19.20 Uhr die Kolpingstraße in Richtung Adenauerstraße, wo er in einer Linkskurve gegen einen dort geparkten Multivan fuhr. Der Unfallverursacher, der zum Zeitpunkt des Unfalls deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Aalen: Fahrzeug gestreift

Beim Abbiegen von der Gartenstraße in die Friedrichstraße streifte ein 52-Jähriger am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr mit seinem Lkw den Pkw Mercedes Benz einer 60-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 6000 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung

Unbekannte besprühten bereits über das vergangene Wochenende die Plane eines Lkw-Anhängers, der in der Kochertalstraße abgestellt war. Die Täter verursachten dadurch einen Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 10 Uhr zerkratzten Unbekannte einen Pkw Skoda, der im Stauffenbergring abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1060 zwischen Röhlingen und Zöbingen erfasste eine 48-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 17.45 Uhr mit ihrem Pkw VW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Rainau: Feuerwehreinsatz

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Firmenareal in die Aalener Straße aus. Dort brannten mehrere PE-Großrohre, die unter freiem Himmel gelagert waren. Mindestens fünf der Rohre wurden durch das Feuer komplett zerstört; der entstandene Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 23-Jähriger seinen Kleintransporter am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr an der Einmündung Max-Eyth-Straße / Landesstraße 1060 anhalten. Beim Umschalten der dortigen Ampel fuhr der 23-Jährige zunächst los, musste dann aber nochmals kurz abbremsen. Dies erkannte die nachfolgende Fahrerin eines Pkw BMW zu spät und fuhr auf. Sowohl der 23-Jährige, als auch die 29 Jahre alte BMW-Fahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Seat gestreift

In der Schwerzerallee streifte am Dienstag gegen 13.30 Uhr ein 30-jähriger Golf-Fahrer einen am Fahrbahnrand parkenden Seat. Dadurch entstand rund 4500 Euro Schaden.

Lorch: Vorfahrt missachtet

Rund 10.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 14 Uhr ereignete. Der 53 Jahre alter Fahrer eines Omnibusses fuhr von der Poststraße kommend in die Gmünder Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen Lkw-Fahrers. Dieser versuchte noch vergeblich durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei streifte er zudem einen am Fahrbahnrand parkenden Maserati.

