Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Heckscheibe eingeschlagen

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Welzheim: Autofahrer verursacht zwei Verkehrsunfälle und versucht zu flüchten

Ein 61-jähriger Autofahrer war am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr mit seinem Chevrolet auf der Stuttgarter Straße in Richtung Welzheim unterwegs. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast, der komplett aus der Verankerung gerissen wurde und quer auf die Fahrbahn fiel. Anschließend fuhr der Mann weiter nach Welzheim. Im Bereich der Silcherstraße prallte er gegen ein Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel. Da sein Pkw nun nicht mehr fahrbereit war, versuchte der 61-Jährige zu Fuß zu flüchten, was von anwesenden Zeugen aber verhindert werden konnte. Da sich Hinweise darauf ergaben, dass der Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken oder sonstigen berauschenden Mitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Kernen im Remstal: Drei Autos bei Auffahrunfall beschädigt

Ein Leichtverletzter sowie rund 26.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag gegen 17:45 Uhr auf der L 1198 zwischen Rommelshausen und Fellbach. Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Audi A5 fuhr die Landesstraße in Richtung Fellbach entlang und bemerkte nicht, dass die vor ihm fahrenden Autos verkehrsbedingt abbremsten. In der Folge fuhr er auf den vor ihm stehenden Opel eines 69 Jahre alten Mannes auf. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden Renault Clio einer 33-Jährigen aufgeschoben. Der Unfallverursacher selbst wurde beim Unfall leicht verletzt, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Audi entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Backnang: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Bisher unbekannte Vandalen schlugen im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Mittwochnachmittag die Heckscheibe eines in der Sulzbacher Straße in einem Hof abgestellten Pkw ein. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell