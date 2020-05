Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Gaildorf: 2 x Unfall beim Abbiegen

Am Mittwoch um 06.15 Uhr wollte eine 42-jährige Lenkerin eines VW Polo von der Egerstraße nach links auf die Häuserbachstraße abbiegen. Hierbei geriet sie aufgrund von Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur und streifte einen dort stehenden PKW BMW eines 36-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Um 07:15 Uhr ereignete sich ein Unfall, als ein 69-Jähriger mit seinem Ford Transit von der Haller Straße nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen wollte. Zeitgleich wollte ein 59-jähriger Lenker eines Opel Zafira von der Raiffeisenstraße nach links in die Haller Straße einfahren. Die beiden Fahrzeuge streiften sich, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand.

Stimpfach: Auffahrunfall

In der Wildensteiner Straße kam es am Dienstag um 18 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 60-jähriger Dacia-Lenker erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 18-järhiger VW Passat-Lenker aufgrund eines querenden Fußgängers anhalten musste und fuhr leicht auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell