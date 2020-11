Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Reifen zerstochen & Zigarettenautomat aufgebrochen

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Fellbach: Geparkte Autos beschädigt

Etwa 4500 Euro Sachschaden verursachte ein 80-jähriger Hyundai-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 10:00 Uhr. Der Mann befuhr die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Bahnhof und fuhr dabei zu weit rechts. Deshalb streifte er drei Fahrzeuge, die am rechten Fahrbahnrand abgestellt waren. Der 80-Jährige entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch Zeugenhinweise ermittelt werden. Fellbach: Geparkte Autos beschädigt

Waiblingen: Reifen zerstochen

Am Dienstag im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 16 Uhr stach ein bisher unbekannter Täter mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand in beide Vorderreifen eines Renaults, der auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Steinbeisstraße abgestellt war. Die Fahrerin des Autos konnte den Wagen dennoch zunächst normal starten und bemerkte erst während der Fahrt laute Geräusche. Kurz darauf platzte der linke Vorderreifen. Glücklicherweise konnte die Frau noch anhalten, ohne dass es zu einem Verkehrsunfall kam. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zum bisher unbekannten Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen-Neustadt: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Dienstag und Mittwoch in der Neustadter Hauptstraße einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten aus diesem Tabakwaren und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Schaden am Automaten wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegengenommen.

Waiblingen: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein 56 Jahre alter Ford-Fahrer bog am Mittwochabend von der Schmidener Straße nach links in die Fuggerstraße ab und kam hierbei zu weit nach links. Dadurch kollidierte er mit einer entgegenkommenden 13-jährigen Fahrradfahrerin. Das Mädchen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell