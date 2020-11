Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

AalenAalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29 Höhe Industriegebiet West streifte ein 56-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr mit seinem Lkw einen neben ihm fahrenden Lkw, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Aalen: 15-Jähriger von Pkw erfasst

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr wurde ein 15-Jähriger, in der Ulmer Straße an der Hochbrücke, von einem Fahrzeug erfasst und dabei leicht verletzt. Der Jugendliche war zusammen mit einem gleichaltrigen Freund zunächst auf die Mittelinsel gegangen und dann unvermittelt zwischen den haltenden Fahrzeugen vor dem Kreisel über die Fahrbahn gelaufen. Hier wurde er vom Pkw Fiat einer 25-Jährigen erfasst, die den Jungen nicht hatte sehen können. Am Fahrzeug der jungen Frau entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 36-Jährige ihren Pkw Mercedes Benz am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Sonnenbergstraße anhalten. Eine 62-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw VW auf, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Ellwangen: Fahrzeug gestreift

Auf rund 25.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 54-Jährige am Donnerstagnachmittag verursachte. Kurz nach 16 Uhr befuhr sie mit ihrem Pkw Hyundai die Neunheimer Straße in Richtung Röhlingen. Am Ortsende von Ellwangen kam sie aus Unachtsamkeit mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo sie den entgegenkommenden Pkw Skoda eines 61-Jährigen streifte. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Ellwangen: Unfall beim Einparken

Beim Einparken ihres Pkw Ford beschädigte eine 27-Jährige am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr einen im Kolpingweg abgestellten Pkw Ford, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Auffahrunfälle Schwäbisch Gmünd: In der Pfitzerstraße ereignete sich am Donnerstagabend ein Auffahrunfall. Ein 24-Jähriger fuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Audi auf einen Lkw auf, dessen 53 Jahre alter Fahrer anhalten musste. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Lorch: In der Ziegelwaldstraße musste am Donnerstag gegen 16.50 Uhr eine Autofahrerin anhalten. Ein ihr nachfolgender 52-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr auf. An dem Ford Fiesta sowie VW Golf entstanden rund 3500 Euro Schaden.

Gschwend: Absichtlich angefahren

In der Schlechtbacher Straße hielten sich am Donnerstagabend vier Jugendlichen mit ihren Fahrrädern an einem Fußgängerüberweg auf. Gegen 20.45 Uhr fuhr nach deren Angaben ein Dacia Duster auf sie zu, woraufhin sie sich in verschiedene Richtungen davonmachten. Der Pkw verfolgte einen 13-Jährigen bis in einen Hinterhof und fuhr auf dessen Fahrrad auf. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht, an seinem Rad entstand Sachschaden. Anschließend fuhr der Dacia mit Göppinger-Zulassung davon. Die Polizei Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hinweise auf den Pkw werden unter Telefon 07171/3580 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell