POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat gesprengt, Sachbeschädigung, Verkehrsunfälle

Schrozberg: Verkehrsunfall

Eine 42-jährige Audi-Fahrerin war am Donnerstagnachmittag gegen 17:45 Uhr von Leuzendorf kommend auf einen Gemeindeverbindungsweg nach Reusch einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 31-jährigen Audi-Fahrer, der den Gemeindeverbindungsweg in entgegengesetzte Richtung befuhr. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 18 000 Euro.

Ilshofen: Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen gegen 09:15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Seat-Fahrer die K 2668 von Oberaspach kommend in Richtung Ilshofen. Dabei überholte er einen blauen Ford mit Anhänger. Während des Überholvorgangs steuerte der Ford-Fahrer immer weiter in die Fahrbahnmitte, sodass der Seat-Fahrer durch Hupen auf sich aufmerksam machte. Als der 61-jährige Gespann-Fahrer wieder nach rechts lenkte, beschädigte der Anhänger den überholenden Seat, wodurch ein Schaden von etwa 800 Euro entstand. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht Zeugen, die den Unfallvorgang beobachten konnten. Diese werden gebeten unter der Telefonnummer 0791 4000 Hinweise zum Unfallhergang zu geben.

Mainhardt: Bushäuschen beschädigt

Etwa 200 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale in der Zeit vom vergangenen Samstag bis zum Mittwoch. Der Täter beschädigte eine Sitzbank in einem Bushäuschen in der Straße Im Römerkastell. Der Polizeiposten Mainhardt bittet unter der Telefonnummer 07903 940016 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall-Gelbingen: Zigarettenautomat gesprengt

In der Wiesentalstraße sprengten mehrere Diebe gegen 02:35 Uhr einen Zigarettenautomaten. Dieser wurde dadurch stark beschädigt. Anschließend entwendeten die Täter Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

