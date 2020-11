Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch in Firma & Leergut gestohlen

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Eine 21 Jahre alte Opel-Fahrerin befuhr am Freitagmorgen gegen 8 Uhr die Mayenner Straße. Als ihr an einer Engstelle ein bisher unbekannter Autofahrer entgegenkam, hielt sie ihr Auto an. Der entgegenkommende Autofahrer fuhr trotz Engstelle unvermittelt weiter und streifte den stehenden Opel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise auf den bisher unbekannten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Berglen-Steinach: Einbruch in Firma

Bisher unbekannte Diebe brachen in der Nacht auf Freitag in eine Firma in der Erlenstraße ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Büroräume nach Diebesgut und brachen einen Tresor auf. Aus diesem entwendeten sie mehrere tausend Euro Bargeld. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Oppenweiler: Geparkter Pkw beschädigt

Eine 35-jährige VW-Fahrerin befuhr am Freitagmorgen gegen 08:45 Uhr die Bühlfeldstraße in Richtung Ortsmitte. Dabei streifte sie einen geparkten Lkw am rechten Fahrbahnrand. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro.

Fellbach: Leergut gestohlen

Zwischen Donnerstagabend 19:00 Uhr und Freitagmorgen 07:00 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Bruckstraße. Dort entwendeten sie insgesamt etwa 20 Kisten Leergut. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

