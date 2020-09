Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Verhaftung in Falkenstein/Vogtl.

Falkenstein/Vogtl. (ots)

Einen 27-jährigen tschechischen Staatsangehörigen verhafteten Bundespolizisten am vergangenen Samstagvormittag am Bahnhof in Falkenstein/Vogtl. Die vorherige Kontrolle des Mannes hatte ergeben, dass zur Person ein Haftbefehl des Amtsgerichts Plauen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls besteht.

Weil der Angeklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vor Gericht erschien, ordnete dieses seine Verhaftung an.

Nach erfolgter Vorführung bei einem Ermittlungsrichter kam der Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

