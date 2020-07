Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechseltrickbetrug

Ludwigshafen (ots)

Nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt in der Comeniusstraße wurde gestern, 15.07.2020, 12:10 Uhr, eine 80-Jährige angesprochen. Ein Unbekannter bat sie, ihm einen Euro zu wechseln. Während die 80-Jährige in ihrem Geldbeutel nach Münzen suchte, griff der Unbekannte ebenfalls in ihren Geldbeutel. Erst beim Wegstecken ihres Geldbeutels bemerkte sie, dass der Unbekannte das komplette Scheingeld entnommen hatte. Vom Täter liegt eine Beschreibung vor: Zwischen 35-45 Jahre alt, kurze Harre und etwa 1,60m groß.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

