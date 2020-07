Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Pfefferspray attackiert

Ludwigshafen (ots)

Ein 36-Jährige wurde am Mittwoch (15.07.2020) von einem unbekannten Mann mit Pfefferspray attackiert. Der Mann war gegen 19.45 Uhr im Bereich der Rheinallee unterwegs, als er auf den Unbekannten traf. Der Täter zückte das Pfefferspray und sprühte ihm ins Gesicht. Der Auslöser der Attacke ist bisher unbekannt. Der Täter soll circa Ende 20 gewesen sein. Er trug ein rotes T-Shirt und eine blaue Jeans. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon-nummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

