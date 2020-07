Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wasserschaden vorgetäuscht

Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannter erbeutete am Mittwoch (15.07.2020) Schmuck im Gesamtwert von 3000 Euro. Gegen 19.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei einem Seniorenehepaar. Er beschwerte sich, dass die Toilette des Ehepaars Ursache für einen Wasserschaden in der daruntergelegenen Wohnung sei. Das Ehepaar ließ daraufhin den Mann in die Wohnung, damit er sich die Toilette anschauen kann. Hierbei streifte er unbemerkt durch die gesamte Wohnung und entwendete Schmuck. Anschließend verließ er die Wohnung. Der Täter war zwischen 30 und 35 Jahre alt, circa 1,75m groß. Er trug ein blaues T-Shirt und eine dunkle Hose. Auffallend waren die schwarzen Locken und der Bart. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kilud-wigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

