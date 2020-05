Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Sachbeschädigung - Einbruch - Brand eines Oldtimers

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Katalysatoren gestohlen

Bad Hersfeld - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, stahlen Unbekannte in der Zeit von Montag (23.03.) auf Dienstag (24.03.) insgesamt sechs Katalysatoren. Die Täter bauten diese aus mehreren Fahrzeugen aus, welche auf einem Werkstattgelände in der Wippershainer Straße abgestellt waren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.600 Euro.

Seitenscheibe eingeschlagen

Nentershausen - Am Donnerstagnachmittag (30.04.), zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem weiß / blauen VW Bus. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Straße "Marktplatz" abgestellt. Unbekannte schlugen mit einem festen Gegenstand die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 350 Euro.

Kettensägen gestohlen

Bad Hersfeld - Am Sonntagnachmittag (03.05.), zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr, stahlen Unbekannte insgesamt vier Kettensägen der Firma Stihl. Der Geschädigte hatte diese in einer Garage in der Wippershainer Straße gelagert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Einbruch in Geräteschuppen

Bad Hersfeld - Am Montag (04.05.), gegen 00:55 Uhr, kam es zu einem Diebstahl einer elektrischen Kettensäge aus einem Geräteschuppen in der Straße "Schlippental". Die Täter wurden dabei durch einen Zeugen beobachtet, wie sie vom Tatort flüchteten. Es soll sich nach Angaben des Zeugen um 3 bis 4 Personen gehandelt haben. Alle Mitte 30 Jahre, circa 180 cm groß und kräftig. Einer der Täter soll eine Glatze haben. Der bisher bekannte Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Brand eines Oldtimers

Bad Hersfeld - Am frühen Montagmorgen (04.05.), gegen 02:40 Uhr, kam es aus bisher noch unbekannter Ursache zum Brand eines Renault 5 Oldtimers im Bereich der Sternstraße. Trotz eines massiven Löscheinsatzes der Feuerwehr brannte der Oldtimer völlig aus. Ein in unmittelbarer Nähe geparkter Opel Corsa wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro beziffert.

