POL-OH: Verkehrsunfallmeldung aus dem PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit 3 Verletzten am 02.05.20, 16.05 Uhr, in Fulda, Petersberger Straße, in Höhe der RHV-Tankstelle

Ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus dem Vogelsbergkreis befuhr die Petersberger Straße in Richtung Petersberg.

In Höhe der RHV-Tankstelle kam der BMW infolge überhöhter Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn.

Dort prallte der BMW mit dem entgegenkommenden Audi einer 43-jährigen Künzellerin zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher und die Audi-Fahrerin schwer, sowie die Beifahrerin im Audi leicht verletzt.

An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 4.500 EUR.

