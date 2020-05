Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Osthessen Tötungsdelikt im Mehrfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Am Samstagabend (02.05.), gegen 22:45 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Obergasse im Rahmen eines Familienstreits zu einem Tötungsdelikt an einer 36-jährigen syrischen Staatsangehörigen aus Alsfeld. Anschließend flüchtete der 35-jährige tatverdächtige Ehemann mit den drei gemeinsamen Kindern.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Beschuldigte - mit Unterstützung von Polizisten des Polizeipräsidiums Unterfranken - im Bereich der BAB 7, Höhe der Tank- und Rastanlage Riedener Wald, widerstandslos festgenommen. Die drei gemeinsamen Kinder wurden wohlbehalten im Fahrzeug festgestellt und einer Inobhutnahmestelle übergeben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der 35-jährige syrische Staatsangehörige dem Opfer mit einem Schlagwerkzeug tödliche Verletzungen zugefügt.

Die Kriminalpolizei Alsfeld hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Gießen die Ermittlungen aufgenommen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Der 35-jährige Alsfelder wird am Montag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Alsfeld vorgeführt.

