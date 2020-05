Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aufmerksamer Hundehalter findet Tierköder

Hofbieber (ots)

Ein aufmerksamer Hundehalter fand am Sonntagmorgen in der Gemarkung Hofbieber-Kleinsassen einen mit Dachpappenägeln durchsetzten Tierköder. An einem Feldweg der Verlängerung Paul-Klüber-Straße in Richtung Vorderstellberg wurde Hundedosenfutter, welches mit ca. 2 cm langen solcher Nägel versetzt war, abgelegt. Die Polizei geht davon aus, dass der Köder zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen dort deponiert wurde. In diesem Zeitraum besteht die Möglichkeit, dass weitere Hunde an dem Köder gefressen sich verletzt haben. Durch die Polizeistation Hilders wurde der Köder sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber zu dem Sachverhalt und/oder geschädigte Hundehalter werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter 06681/96120 in Verbindung zu setzen.

gefertigt: PHK Feuerstein, Polizeistation Hilders

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell