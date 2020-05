Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mann im Krätzbachpark körperlich attackiert - Beifahrerin bei Verkehrsunfall in Burghaun-Steinbach leicht verletzt

Fulda (ots)

Mann im Krätzbachpark körperlich attackiert

Künzell - Am späten Freitagabend (01.05.) kam es im Krätzbachpark zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann leicht am Kopf verletzt.

Gegen 23:20 Uhr saß der junge Mann auf einer Parkbank gegenüber einer dortigen Tankstelle und telefonierte, als eine männliche Personengruppe an ihn herantrat. Nach einem kurzen Gespräch, schlugen die Männer im weiteren Verlauf auf den Geschädigten ein und warfen sein Handy in den Bachlauf. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder Angaben zum Sachverhalt machen können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Beifahrerin bei Verkehrsunfall in Burghaun-Steinbach leicht verletzt

Burghaun - Am Samstagmittag (02.05.), gegen 13:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L3380 in Höhe der Einmündung zur Königsstraße in Steinbach.

Der 25-jährige Fahrer eines Ford Fiesta befuhr die Königsstraße aus Steinbach kommend und wollte auf die L3380 einbiegen. Im Kreuzungsbereich der L3380 übersah er einen von links kommenden BMW und missachtete dessen Vorfahrt. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Fiesta zusammen. Seine 14-jährige Beifahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

