Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 12:00 Uhr: Auffahrunfall und Pkw stürzt Abhang hinunter

AalenAalen (ots)

Auffahrunfall Vellberg Am Freitagnachmittag, gegen 15.10 Uhr befuhr ein 20-jähriger Ford-Lenker die L 1060 in Richtung Obersontheim. Kurz vor der Abzweigung Vellberg musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Pkw-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Auch eine in gleiche Richtung fahrende 47-jährige Opel-Lenkerin bemerkte den Unfall vor sich zu spät und fuhr ebenfalls auf die Fahrzeuge auf. Bei den beiden Unfällen entstand ein Schaden 15000 Euro.

Von Fahrbahn geschleudert und Abhang hinuntergestürzt Gaildorf Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.25 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 19 bei Gaildorf. Eine 19-jährige VW Polo Lenkerin befuhr die B 19 in Richtung Ottendorf. In einer scharfen Rechtskurve auf Höhe der Abzweigung Hägenau kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug wird anschließend unkontrolliert wieder nach rechts über die Fahrbahn geschleudert. Nachdem der VW einen kurzen Grünstreifen überquerte hatte, erreichte er eine steile, fast senkrecht abfallende Gesteinskante. Dort stürzte der VW ungebremst 12 Meter in die Tiefe. Zwei der drei 19-jährigen Insassinnen werden in dem Autowrack eingeklemmt. Die dritte Fahrzeuginsassin wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Nur unter schwersten Bedingungen konnten die Verletzten durch die Rettungskräfte versorgt und geborgen werden. Sie wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken eingeliefert. Die B 19 musste zur Unfallaufnahme und Bergung des VW Polo bis 07.30 Uhr voll gesperrt werden. An dem VW Polo entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell