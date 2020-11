POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schwerer Unfall in Waiblingen

Polizeipräsidium Aalen

Am Samstag den 07.11.2020 Uhr kam es gegen 17:30 Uhr auf der Winnender Straße in Waiblingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Honda-Fahrerin befuhr die Winnender Straße in Waiblingen in Fahrtrichtung Korb. Auf Höhe der Einmündung der Straße Wendelkönig kam die 63-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 24-jährigen Fiat-Fahrer. Die 63-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Rems-Murr-Klinikum in Winnenden eingeliefert. Der 24-jährige Fiat-Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Schorndorf eingeliefert. Eine Fahrspur war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 20:00 Uhr gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bei dem Honda wird von einem Schaden in Höhe von ca. 7.000 EUR ausgegangen, während sich der Schaden an dem Fiat auf ca. 12.000 EUR beläuft. Während der Unfallaufnahme versammelten sich zahlreiche Schaulustige auf der dortigen Brücke über die Winnender Straße. Sie wurden von der Polizei weg geschickt.

