Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Wissen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15. / 16.07.2020) wurde in der Zeit zwischen 20.00 und 03.00 Uhr ein vor einem Wohnhaus in der Bergstraße in 57587 Birken-Honigsessen geparkter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach Spurenlage wurde der Pkw von einem anderen Fahrzeug seitlich gestreift, welches aus Richtung Hauptstraße kommend in die Bergstraße gefahren wurde. Der Unfallfahrer/in beging Unfallflucht. Der Sachschaden beträgt ca. 2500.- Euro

Hinweise an die Polizeiwache Wissen, 02742/9350.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Jörg Astor, PHK

Telefon: 02742.935120

pwwissen@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell