Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressesofortmeldung der PI Betzdorf vom 16.07.2020

Betzdorf (ots)

1. Gebäudevollbrand

Tatort: 57518 Betzdorf, Ladestraße Tatzeit: 16.07.2020, 01:44 Uhr Hergang: Durch verschiedene Mitteiler wurde die Polizei in Betzdorf darüber in Kenntnis gesetzt, dass die abbruchreifen, leerstehenden Lagerhallen der Deutschen Bahn AG, in der Ladestraße in Betzdorf in Flammen stehen.

Durch die Rettungsleitstelle wurde die FFW Betzdorf alarmiert. Bei Eintreffen vor Ort stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Durch die FFW Betzdorf wurden weitere Feuerwehrkräfte der VG Betzdorf- Gebhardshain nachalarmiert.

Die Löscharbeiten dauern zurzeit noch an. Zu der Ursache des Brandes können momentan noch keine Angaben gemacht werden.

