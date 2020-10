Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht mit Schaden an Sandstein-Bushaltestelle

Bild-Infos

Download

Auetal - OT Bodenengern (ots)

(swe). Am 7.10.2020 fährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 12.15 Uhr gegen die Bushaltestelle in Bodenengern. Offensichtlich kommt das Fahrzeug anhand der Spurenlage auf feuchter Fahrbahn im Bereich einer Linkskurve nach geradeaus in Richtung der Sandstein-Bushaltestelle von der Fahrbahn ab. Der oder die Unfallbeteiligte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und die Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell