Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Nenndorf (ots)

(HAA) Am Dienstag, den 06.10.2020, in der Zeit zwischen 13:55 Uhr und 16:00 Uhr, ist es in Bad Nenndorf, in der Lindenallee, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein dort abgestellter VW Golf Variant wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der schwarze Pkw mit Mindener Kennzeichen stand zum Zeitpunkt des Unfalls ordnungsgemäß in einer Parkbucht, in Höhe der Hausnummer 13. Als der Fahrer des Wagens um kurz nach 16:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an seinem vorderen linken Kotflügel. Gegen den Unfallflüchtigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Das Polizeikommissariat Bad Nenndorf sucht jetzt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 05723/94610 zu melden.

