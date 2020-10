Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallverursacher gesucht

Obernkirchen (ots)

(PP) Am 05.10. wurde durch unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken ein zwischen 07:45 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz des E-Center in Obernkirchen abgestellter weißer Renault Twingo auf der rechten Fahrzeugseite an den Türen sowie am Schweller beschädigt. An dem Fahrzeug, das im südlichen Bereich in der Nähe des Blumengeschäftes abgestellt war, entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 2500 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, diese unter Telefonnummer 057249588615 der Polizeistation Obernkirchen mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell