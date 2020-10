Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sonnenschirm brennt

Bild-Infos

Download

Rinteln (ots)

(swe). am 5.10. wird gegen 20.50 Uhr ein Brand auf dem Marktplatz in Rinteln mitgeteilt. Dort soll ein Sonnenschirm eines gastronomischen Betriebs brennen. Der Hinweisgeber, ein 36-jähriger Mann aus Rinteln, gibt an, dass er den Brand entdeckt habe und noch umstehende Stühle und Tische beiseite geräumt habe, damit nicht noch mehr Schaden entsteht. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell