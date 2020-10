Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Apelern - Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit insgesamt vier leicht verletzten Personen

Apelern - B442 Anschlussstelle BAB A2 (ots)

(mob) Der 25-jährige Fahrzeugführer aus Koblenz befuhr am 05.10.2020 gegen 13:30 Uhr mit seinem Pkw die B442 in Richtung Rodenberg und wollte auf die A2 an der dortigen Anschlussstelle abbiegen. Dabei übersah er den durchgängigen, bevorrechtigten Verkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw des 53-jährigen Stadthägers zusammen. Es wurden vier Personen leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es liefen Betriebsstoffe bei beiden Fahrzeugen aus. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und anschließende Reinigungsarbeiten für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden. Eine wechselseitige Verkehrslenkung erfolgte durch die eingesetzten Polizeibeamten.

