POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(jsa) Am Samstag, 03.10.2020 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr kam es im Bereich der Königsberger Straße zu einer Verkehrsunfall, bei welchem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Mutmaßlich im Vorbeifahren schädigte dieser einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi A6.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Rinteln unter Tel.: 05751/95450 in Verbindung zu setzten

