POL-NI: Mögliche Vorbereitungshandlung für Wohnungseinbruch

(swe). Vorsorglich rät die Rintelner Polizei zu einer besonderen Aufmerksamkeit bei eventuellen Vorbereitungshandlungen für Wohnungseinbrüche. Im konkreten Fall wurde eine lebensältere Hauseigentümerin am 1. Oktober in der Nachmittagszeit in der Rintelner Südstadt von einem Zweiradfahrer ausgefragt zu ihren Lebensgewohnheiten. Der Mann gab an, dass in absehbarer Zeit zwei Personen kommen würden, um die vorgeschriebene Überprüfung der Rauchmelder durchzuführen. Die Abfrage von Lebensgewohnheiten deutet darauf hin, dass eventuell Zeiten ausgekundschaftet werden sollten, an denen die Frau nicht oder alleine zu Hause ist. Grundsätzlich sollte man mit solchen Informationen sparsam umgehen und diese nur an Personen weitergeben, denen man vertraut. Ohne Auftrag kommen übrigens keine Handwerker, um Rauchmelder zu überprüfen. Wenn doch, dann sollten die Alarmglocken läuten und ggf. die Polizei informiert werden. Gut wäre es auch, wenn man im nachbarschaftlichen Umfeld insbesondere ältere Menschen darüber informiert und die Augen mit offen hält; getreu dem Präventionsmotto "Vorsicht - Wachsamer Nachbar!" Das macht es potentiellen Tätern schwerer, ihrer "Arbeit" nachzugehen.

