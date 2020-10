Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trickdieb nutzt Hilfsbereitschaft aus

Bückeburg (ots)

(PP) Die Hilfsbereitschaft eines lebensälteren Bückeburger Ehepaares wurde am 01.10. gegen 14:50 Uhr durch einen unbekannten Trickdieb ausgenutzt, der diese auf einem Parkplatz an der Ernst-Kestner-Str. in Bückeburg um das Wechseln eines 2-Euro-Stückes bat. In Ermangelung einer zweiten 1-Euro-Münze schenkten die Eheleute dem Unbekannten die 1-Euro-Münze, der sich bedankte und zügig das Weite suchte. Kurz darauf stellte das hilfsbereite Ehepaar fest, dass der Unbekannte während des Gesprächs aus der Geldbörse unbemerkt 200 EUR entnommen haben muss. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ca. 1,70 m großen kräftigen Mann mit südosteuropäischem Aussehen und leichtem Akzent gehandelt haben. Dieser trug eine schwarze Hose, eine helle Jacke sowie eine beige-graue Schirmmütze. Zeugen, die Hinweise zu dem Trickdieb geben können, werden gebeten, diese unter Telefonnummer 0572295930 der Polizei Bückeburg mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell