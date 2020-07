Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Pkw beschädigt In der Nacht zu Sonntag, 05. Juli 2020, in der Zeit von 22.00-06.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den Heckscheibenwischer eines Pkws, VW-Polo, der auf einem Parkstreifen an der Cloppenburger Straße abgestellt war. Nach Angaben des Geschädigten soll der unbekannte Täter die Scheibenwischer weiterer Fahrzeuge, die an der Cloppenburger Straße abgestellt waren, hochgedrückt haben. Der Schaden am Polo beläuft sich auf rudn 50 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-1637

