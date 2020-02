POL-ME: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Ratingen - 2002013

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Sonntag (02.02.2020) kam es in Ratingen, im Einmündungsbereich der Robert-Zapp-Straße und Christinenstraße, zu einem Verkehrsunfall mit geschätzten 20.000 Euro Sachschaden.

Gegen 00:00 befuhr ein 36-jähriger Solinger die Robert-Zapp-Straße aus Fahrtrichtung Elisabethstraße kommend. An der Einmündung zur Christinenstraße hatte er die Absicht, nach links in die Christinenstraße einzubiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden und somit vorfahrtberechtigten 41-jährigen Fordfahrer. Der 41-Jährige wollte von der Christinenstraße nach links in die Robert-Zapp-Straße einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Fordfahrer leicht verletzt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Daimler Benz in den gegenüberliegenden Grünstreifen geschleudert.

Sowohl am Daimler Benz des 36-jährigen Solingers sowie am Ford Kuga des 41-Jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von jeweils 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

