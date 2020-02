Polizei Mettmann

POL-ME: 1,46 Promille: Polizei stellt alkoholisierten Autofahrer - Hilden - 20020015

Am Freitag (31. Januar 2020) meldete ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes der Polizei einen augenscheinlich stark alkoholisierten Autofahrer.

Gegen 14:40 Uhr erwarb der Mann, bei dem es sich um einen 35-jährigen Hildener handelte, Alkohol in einem Lebensmittelmarkt an der Walder Straße in Hilden. Der Zeuge nahm an der Kasse jedoch bereits einen starken Alkoholgeruch bei dem Mann wahr und hatte zuvor beobachtet, dass dieser mit dem Auto angereist war.

Die alarmierten Beamten konnten den 35-Jährigen noch auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes antreffen. Der Mann gab an, er habe in den Morgenstunden bereits Alkohol konsumiert. Auch im Auto des Hildeners lagen mehrere leere Alkoholflaschen. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von etwa1,46 (0,73 mg /l).

Als Konsequenz musste der Mann mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

