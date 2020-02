Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Sachbeschädigungen/Graffiti

Lienen (ots)

In Lienen sind in der jüngsten Vergangenheit wiederholt Graffiti-Sprayer unterwegs gewesen. Die Polizei hat die Farbschmierereien dokumentiert und die Ermittlungen zu dem Täter bzw. den Täter aufgenommen. In der Zeit zwischen dem 07. und 11.02. sind im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Iburger Straße mit verschiedenfarbigen Eddingstiften verschiedene Ziffern- und Buchstabenkombinationen aufgebracht worden. In der Zeit zwischen Montagnachmittag (17.02.2020) und dem nächsten Morgen, waren Sprayer an der Industriestraße und an der Schulstraße am Werk. An der Industriestraße beschmierten sie eine Wand eines Firmengebäudes und an der Schulstraße die hellen Hausfassaden der Grundschule. Hier wurden mit Stiften sowie Farbe auch verschiedene Zahlen und Buchstaben aufgeschmiert. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnertagmorgen (20.02.2020) gingen Unbekannte wieder in den Hausflur des Gebäudes an der Iburger Straße und beschmierten die Wände und eine Abdeckung eines Feuerlöschers. Zudem wurde eine Graffiti-Schmiererei vom Lührmanns Weg gemeldet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05481/9337-4515.

