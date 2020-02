Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Postdamm/Diebstahl aus einem Fahrzeug

Emsdetten (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.02.2020) ist am Postdamm ein Auto aufgebrochen worden. Eine Autofahrerin hatte den blauen Opel im Emsdettener Außenbereich gegen 15.00 Uhr abgestellt. Der Tatort befindet sich im Waldgebiet Hollingen zwischen Emsdetten/Reckenfeld/Nordwalde. Als sie nach etwa einer Stunde zurückkehrte, bemerkte sie sofort den PKW-Aufbruch. Unbekannte Täter hatten die Scheibe der Beifahrertür zertrümmert und dann vom Beifahrersitz eine Stoffhandtasche entwendet. In dieser befanden sich persönliche Papiere, aber keine nennenswerten Wertgegenstände. Der Schaden an dem Auto wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415. Die Beamten bitten um besondere Vorsicht! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück! Vergewissern Sie sich, ob ihr Fahrzeug immer ordnungsgemäß verschlossen ist!

