Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch Nordwalder Straße

Altenberge (ots)

Auf der Nordwalder Straße sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingestiegen. Die Diebe waren in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 14.00 Uhr und Donnerstagmittag (20.02.2020), 13.10 Uhr, unterwegs. An dem Gebäude hebelten sie die Terrassentür auf und betraten dann die Zimmer. Darin durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Was sie erbeutet haben, konnte nicht unmittelbar gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, Telefon 02571/928-4455. Sie fragt: Wem sind an der Nordwalder Straße verdächtige Personen aufgefallen?

