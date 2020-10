Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Grünschnitt abgelagert

Hespe (ots)

(PP) In der Nacht vom 29.09. auf den 30.09.2020 wurden in der Verlängerung der Diekstraße in Hespe an einer hinter der Kanalbrücke links gelegenen Wegkreuzung größere Mengen von Thuja- und Buchsbaumschnitt unrechtmäßig entsorgt. Aufgrund der vorgefundenen Menge geht die Polizei davon aus, dass der Grünschnitt vermtl. mittels LKW oder größerem Anhänger zum Ablageort gebracht wurde. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Kanalbrücke am Parkplatz Kanal Hespe verdächtige Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, ihre Beobachtung unter Telefonnummer 0572295930 der Polizei Bückeburg mitzuteilen.

