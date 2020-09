Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nach mehreren Diebstahlsanzeigen Fahrradhehler festgenommen

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Ein besonderer Erfolg ist einer aufmerksamen Streifenbesatzung der PI Nienburg/Schaumburg zuzuschreiben: Nachdem in der hiesigen Wache der Polizeiinspektion am 28.09.2020 mehrere Anzeigen wegen Fahrraddiebstahls aus dem gesamten Stadtgebiet eingegangen waren, motivierten sich die eingesetzten BeamtInnen über das normale Maß hinaus. Bei einer Streifenfahrt im Nienburger Domänenweg stellten sie einen LKW mit osteuropäischem Kennzeichen fest, der für ein ansässiges Unternehmen Transportfahrten erledigen sollte und an dem zwei hochwertige Fahrräder abgestellt waren. Bei der Überprüfung der Räder meldete sich ein 37-jähriger Mann der erklärte, für die Räder verantwortlich zu sein. Bei Inaugenscheinnahme des LKW wurden dann insgesamt sieben weitere Räder, teilweise demontiert, in den Seitenfächern des LKW festgestellt. Der Mann gab daraufhin an, diese Räder unbekannten Personen für über 1000 EUR abgekauft zu haben. Der 37-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, vorläufig festgenommen und mithilfe eines Dolmetschers vernommen. Der Vorwurf lautete: Gewerbsmäßige Hehlerei von neun Fahrrädern im Gesamtwert von ca. 2600 EUR. Nachdem er glaubhafte Angaben zum Tatvorwurf gemacht und größtenteils geständig war, wurde er später nach richterlicher Rücksprache aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Als "Lieferanten" der Fahrräder konnte er mehrere - bisher nicht eindeutig identifizierte - Personen beschreiben. Fünf der neun Fahrräder wurden bis dato Straftaten zugeordnet. Deswegen bittet die sachbearbeitende Stelle der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Betroffene, bei denen sich ein Fahrraddiebstahl in der 39. KW, also vom 21.09.2020 bis zum 28.09.2020 bis ca. 18 Uhr, zugetragen hat, unter Tel. 05021/97780, anzurufen und eine Anzeigenerstattung nachzuholen.

